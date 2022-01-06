فينيسيوس يحتل صدارة قائمة اغلى لاعبي العالم

2022/01/06 | 21:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أصدر المركز الدولي للدراسات “CIES” قائمة لأغلى لاعبي العالم لكرة القدم، مع بداية عام 2022، مستخدما منهجا اقتصاديا قام بتطويره، ولم يعتمد على قيمة الشرط الجزائي في عقود اللاعبين.وشهدت قائمة “CIES” لأغلى لاعبي العالم، مفاجآت كبيرة، فقد تصدرها البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد، نظرا للمستوى الكبير الذي يقدمه خلال الموسم الحالي […]

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