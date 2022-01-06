2022/01/06 | 21:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الميناء يقهر الديوانية بثلاثية ضمن الدوري الممتاز يتبع..

ظهرت المقالة الميناء يقهر الديوانية بثلاثية ضمن الدوري الممتاز أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الميناء يقهر الديوانية بثلاثية ضمن الدوري الممتاز) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الميناء يقهر الديوانية بثلاثية ضمن الدوري الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).