’محنة المنحة’.. الثقافة تشكل لجنة لتوزيعها: شروط وقوائم وجدول

2022/01/06 | 21:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، الخميس، موعد وجدول توزيع منحة الصحفيين والفنانين والأدباء والشعراء الشعبيين والمصورين والتشكيليين والخطاطين والموسيقيين، لسنة 2021.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (6 كانون الثاني 2022)، إن "توزيع منحة الصحفيين والفنانين والأدباء والشعراء الشعبيين والمصورين والتشكيليين والخطاطين والموسيقيين لسنة 2021 سيبدأ يوم الاثنين المقبل".

وبيَّنت الوزارة أن "التسليم سيكون يدوياً من خلال لجنة مركزية من المحاسبين والمدققين شكلت في مقر الوزارة".

وأوضحت أن "على المشمولين بالمنحة ممن وردت أسماؤهم ضمن قوائم النقابات والجمعيات اصطحاب هوية النقابة أو الجمعية (المجددة) مع هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الموحدة (الأصلية مع نسخة مصورة ملونة) ويكون الاستلام حصراً من قبل الشخص نفسه، ولا تقبل أي وكالة أو تخويل ".

وقال المدير العام لدائرة الشؤون الإدارية وفق البيان، علي رضا "بسبب الجرد السنوي في المصارف سيكون توزيع المنحة يوم الاثنين المقبل الموافق 202 2/1/10من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً، وسيكون التوزيع بطريقة انسيابية، ويداً بيد، ولا تقبل الوكالة، ولا التخويل حفاظاً على وصول المبالغ إلى المستحقين لها".

وأضاف، "سيكون جدول التوزيع على النحو الآتي" :

الأسبوع الأول: يبدأ من يوم الاثنين المقبل 202 2/1/10 يكون التوزيع للصحفيين حتى نهاية يوم الخميس.

الأسبوع الثاني: فيكون التوزيع للفنانين ابتداءً من يوم الأحد الموافق 202 2/1/16 وحتى يوم الخميس.

الأُسبوع الثالث: ابتداءً من يوم الأحد الموافق 202 2/1 /23 توزع المنحة في الأيام الثلاثة الأولى على الأُدباء، ثمَّ توزع على الشعراء الشعبيين والمصورين والموسيقيين والتشكيليين والخطاطين من المنضوين في نقابة الفنانين.

ولفتت الوزارة، إلى أنه "بشأن صرف المنحة على بطاقة الكي كارد فإن هذا النظام أُلغي من مصرفي الرافدين والرشيد وحل محله الماستر كارد، ولم يكن بالإمكان تحويل المبالغ على هذا النظام لأنَّ المنحة أُطلقت مؤخراً، ثمَّ أنَّ إجراءات التسجيل وأخذ البصمة تستغرق ما لا يقل عن أربعة أشهر".

وختم البيان، "وأهاب رضا بالصحفيين والأدباء والفنانين المشمولين بالمنحة التعاون مع الوزارة بهذا الشأن حسب التعليمات أعلاه".

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