الأولمبي يتجمع في بغداد ويعسكر بتركيا استعدادا لبطولة دبي

2022/01/06 | 21:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

يستعد المنتخب الأولمبي العراقي، يوم 17 يناير/كانون الثاني لتجمع داخلي بالعاصمة بغداد على استاد الشعب استعدادا للمشاركة في بطولة دبي الدولية ونهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما و التي سيشارك بها منتخبات قويه أبرزها البرازيل و الارجنتين .

وقال مدرب حراس المرمى للمنتخب الأولمبي العراقي إبراهيم سالم في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "فترة الإعداد تتوقف على أيام الفيفا التي تمنحنا الضوء الأخضر لإطلاق التدريبات وستكون فترة الإعداد الأولى في الـ17 من الشهر الجاري ولمدة 5 أيام وهي الفترة التي سيتوقف بها الدوري العراقي لاستعداد منتخبنا الأول بمباريات تصفيات كأس العالم و مباراتي إيران و لبنان".

وبين أن "مدينة أنطاليا التركية ستحتضن معسكر الأولمبي الاستعدادي لبطولة دبي مطلع الشهر المقبل وبمشاركة 11 لاعبا محترفا إضافة الى اللاعبين المحليين".

وأشار إلى أن "القائمة الجديدة للمنتخب الأولمبي ستشهد إضافة حارس جديد من الدوري العراقي وسيتم منحه الفرصة للمشاركة في بطولة دبي الدولية، خلال شهر آذار المقبل بمشاركة عدد من المنتخبات الكبيرة".

وأكد أن "مدرب المنتخب الأولمبي العراقي التشيكي سكوب وبالتنسيق و بالاتفاق و إدارة الاتحاد العراقي قد وضعا خطة إعداد استعدادية برؤى فنية مهمة قبل الدخول في نهائيات كأس آسيا التي ستحتضنها أوزبكستان منتصف العام الجاري".

يذكر أن المنتخب العراقي، تأهل إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما، بعد تجاوزه عقبة المنتخبين المالديفي والبحريني، وصدارته بالعلامة الكاملة للمجموعة الآسيوية، التي أقيمت مبارياتها في ملعب المحرق بالعاصمة البحرينية المنامة.

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