2022/01/06 | 21:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… تمكن جهاز مكافحة المخدرات، الخميس، من القبض على متهم بحوزته 3500 حبة مخدرة في نينوى.وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقته /المعلومة/، ان “عملية أمنية نوعية، ومن خلال الحصول على معلومات استخبارية، فقد تمكنت مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في قسم مكافحة مخدرات (نينوى) من القبض على متهم ضبط بحوزته (3,500) […]

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