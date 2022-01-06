2022/01/06 | 22:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة - واعتعرضت محافظة البصرة، مساء اليوم الخميس، لهزة أرضية.وقال مراسلنا في البصرة أن محافظة البصرة شهدت مساء اليوم هزة أرضية شعر الأهالي بها.وأضاف أنه لم ترد حتى الآن أية معلومات بشأن حدوث خسائر من عدمه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هزة أرضية في محافظة البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هزة أرضية في محافظة البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).