قطر تمنع غير الملقحين من دخول المساجد

2022/01/06 | 22:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت قطر، الخميس، منع الأشخاص الذين لم يتحصلوا على أي لقاح مضاد لكورونا من دخول المساجد.

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