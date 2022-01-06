"أطباء السودان": مقتل 3 متظاهرين على الأقل برصاص الأمن خلال جولة جديدة للاحتجاجات

2022/01/06 | 22:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت لجنة أطباء السودان المركزية المتحالفة مع المدنيين، إن ثلاثة محتجين على الأقل قُتلوا برصاص قوات الأمن السودانية خلال مظاهرات مناهضة للانقلاب قرب الخرطوم، الخميس.

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