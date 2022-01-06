2022/01/06 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تاج_السر_عثمان 1 مع تصاعد المقاومة الجماهيرية يتهاوي الانقلاب وتظهر الدعوات الكاذبة للحوار التي تعيدنا لمربع الأيام الأخيرة للمخلوع البشير ، فقد خرجت مليونية 6 يناير التي دعت لها تنسيقيات لجان المقاومة هادرة وحاشدة في العاصمة والولايات ، وسيطرت علي الشوارع في الولايات واقتربت من القصر الرئاسي في الخرطوم ، رغم إغلاق الكباري وقطع الانترنت والاتصالات ، وانتشار القوات الأمنية في الشوارع ، والارتكازات الأ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تهاوى الانقلاب والدعاوى الكاذبة للحوار - تاج السر عثمان) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تهاوى الانقلاب والدعاوى الكاذبة للحوار - تاج السر عثمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).