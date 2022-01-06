ماذا تعني، حركات حقوق الانسان بدون سياسة ؟! لا احتلال اقتصادي بدون احتلال ثقافي. - سعيد علام

2022/01/06 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_علام ماذا تعني، حركات حقوق الانسان بدون سياسة ؟!لا احتلال اقتصادي بدون احتلال ثقافي."ان العولمة لا تعني اصابة الدولة بالعقم، ولكنها تعني تخلي الدولة عن القيام بوظائفها الاجتماعية لكي تتولى وظائف قمعية بديلة، وتتولى القضاء على الحريات الديمقراطية."بوريس كاجارلتسكياقتصادي روسي منشق.ليس الهدف من هذا المقال ادانة اياً من الشباب الصغار، او من الكبار من الش ......





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