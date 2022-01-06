ارتفاع معدل الإصابات العالمي بكورونا خلال الـ 7 ايام الماضية الى 71%

2022/01/06 | 22:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أفادت منظمة الصحة العالمية، الخميس، أن معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم ارتفع خلال الأيام السبعة الماضية بنسبة 71%.وأشارت المنظمة إلى قفزة نسبتها 71 بالمائة في العدد الأسبوعي للإصابات، وقالت إنها ترقى إلى “تسونامي” مع انتشار المتحور “أوميكرون” الجديد في جميع أنحاء العالم.وقال تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، المدير العام لمنظمة الصحة […]

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