انتظار محمد .. موسى .. يسوع ..................... ثلاث قصائد - منى حلمي

2022/01/06 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منى_حلمي انتظار محمد ..



موسى ..



يسوع ........



ثلاث قصائد ----------------------------------------------------------1 – فى انتظار محمد أو موسى أو يسوع ---------------------------------------فى بلادى فى القرىوالكفور والنجوع يمرض ويموت الناس من لدغات الجوع يطالبهم الحكام بربط الحزام على المعدة الخاوية ينصحهم أهل العمامة بالدعاء والركوع فهذا ابتلاء من الله ال ......





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