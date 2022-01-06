تحذيرات من ألم الصدر .. علامة على النوبة القلبية

2022/01/06 | 22:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… النوبة القلبية تعد من الأمراض التي يصاب بها البعض عندما لا يحصل جزء من عضلة القلب على الكمية الكافية من الدم، ووفقًا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن الأعراض الرئيسية للنوبة القلبية هي : ـ ألم أو انزعاج في الصدر.الشعور بالضعف أو الدوخة أو الإغماء.ألم أو إزعاج في الفك أو […]

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