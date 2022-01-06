عصر الإنسان الشرير

2022/01/06 | 22:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هادي جلو مرعي ينتهي عصر الثنائية القطبية والتوازن بين الخير والشر, وهانحن نتحول الى سيطرة القطب الواحد، وهو الشر الذي أصبح غالبا..عبر تاريخ البشرية، وفي مراحل مختلفة كانت سلوكيات المنظومة الإنسانية تتفاوت بين الخير والشر، فإذا سيطر الأشرار في مكان من الأرض، كان هناك من يشير الى مكامن خير في جغرافيا هنا، أوهناك، لكن […]

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