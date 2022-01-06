حالة نادرة.. تسجيل إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور

2022/01/06 | 22:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الأمن الصحي البريطانية، الخميس، إصابة شخص بإنفلونزا الطيور في جنوب غرب إنكلترا، مشيرةً إلى أن الخطر لا يزال "ضئيلًا جدًا" بالنسبة للبشر رغم انتشار وباء قوي جدًا في صفوف الطيور.

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