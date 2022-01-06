أمريكا تتأمل ذكرى اقتحام الكونغرس.. وبايدن: علينا التأكد من عدم تكراره

2022/01/06 | 22:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحيت أمريكا الذكرى السنوية الأولى لاقتحام مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب مبنى الكونغرس، في 6 يناير/ كانون الثاني 2021، فيما دعا الرئيس جو بايدن خلال خطاب له بالكونغرس يوم الخميس، إلى ضرورة التأكد من عدم تكرار هذا الهجوم مرة أخرى.

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