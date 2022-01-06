مقتل شخص بسلاح كاتم وسط النجف

2022/01/06 | 22:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الخميس، بمقتل شخص بسلاح كاتم وسط محافظة النجف.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شخصاً قتل في سيارته بكاتم صوت في شارع الروان بمحافظة النجف".

وأضاف المصدر أن "القوات الامنية طوقت مكان الحادث"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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