2022/01/06 | 22:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر: اغلاق مسار واحد من جسر الطابقين ببغداد لأغراض الصيانة

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