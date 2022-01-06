2022/01/06 | 22:40 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hMGaCHiQ1nU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القرار لكم - العزم.. تصدع يضرب اساسات البيت السني بخنجر التحالفات) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. القرار لكم - العزم.. تصدع يضرب اساسات البيت السني بخنجر التحالفات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).