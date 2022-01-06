2022/01/06 | 22:40 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tfhe2YPGyqY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كلمة الكاظمي خلال اجتماعه مع مدراء الدوائر الخدمية في النجف) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كلمة الكاظمي خلال اجتماعه مع مدراء الدوائر الخدمية في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).