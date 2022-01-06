2022/01/06 | 22:40 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: RQt7cbt8940

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالمسيرات والكاتيوشا … بريد سياسي تفاوضي لإثبات الوجود | حوار التاسعة مع د. زيد عبدالوهاب) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالمسيرات والكاتيوشا … بريد سياسي تفاوضي لإثبات الوجود | حوار التاسعة مع د. زيد عبدالوهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).