مقابلة مع الباحث العلمي والسياسي والسينمائي د. جواد بشارة - علي المسعود

2022/01/06 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_المسعود أجراها الكاتب علي المسعود عرفته في سبعينيات القرن الماضي حين كنا طلبة في الاعدادية المركزية في مدينة الحلة التابعة لمحافظة بابل ، كان فتى متمردا في كل شئ في ملابسة وشعره الاشقر الطويل وحتى كتبه التي كان يدسها بين دفاتره المدرسية فهي كانت للفلاسفة جان بول سارتر وديكارت وغيرهم ، حتى كان يطلق عليه " جودي الوجودي" ، كان مفتونا في السينما ، طارد حلماُ حتى صار حقيقة ، و طان الحلم هوالسفر ودراسة السي ......





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