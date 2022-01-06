بيان من مكتب الكاظمي حول زيارة الصدر

2022/01/06 | 22:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، تفاصيل زيارة الأخير لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

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وقال المكتب في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (6 كانون الثاني 2022)، "زار رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، السيد مقتدى الصدر، خلال زيارته إلى مدينة النجف الأشرف".

وأضاف، "وجرت أثناء اللقاء، مناقشة الواقع الخدمي لمحافظة النجف، والبحث في أفضل السبل للارتقاء بالمستوى الخدمي وتذليل الصعوبات كافة، التي تواجه عملية تقديم الخدمات للمواطنين في مدينة النجف الأشرف وباقي مدن ومحافظات العراق".

واظهرت صور رصدها "ناس"، الخميس، جانباً من لقاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالحنانة في محافظة النجف.

وتبين الصور، حضور عدد من الشخصيات السياسية في التيار الصدري، أثناء اجتماع رئيس الوزراء وزعيم التيار في منزل الأخير بمنطقة الحنانة بمحافظة النجف.

وزار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في محل إقامته بالحنّانة.

وبحسب بيان مقتضب من إعلام التيار الصدري، تلقى "ناس" نسخة منه (6 كانون الثاني 2022)، فقد "التقى رئيس الوزراء مصفى الكاظمي بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في منطقة الحنانة بالنجف".

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