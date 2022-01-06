طائرة مسيرة تنقذ مريضًا بأزمة قلبية في السويد

2022/01/06 | 22:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… لأول مرة في التاريخ الطبي، لعبت طائرة مسيرة دورًا مهمًا في إنقاذ الأرواح أثناء السكتة القلبية المفاجئة.وحدث الإنجاز الفريد العالمي في ترولهاتان في السويد في شهر ديسمبر من عام 2021، عندما قامت طائرة مسيرة ذاتية القيادة من شركة Everdrone بتسليم جهاز تنظيم ضربات القلب الذي ساعد في إنقاذ حياة رجل يبلغ من […]

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