مصدر: الصدر أبلغ الكاظمي دعمه الكامل لتوليه رئاسة الحكومة الجديدة

2022/01/06 | 22:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الخميس، ابلاغ زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي بدعمه الكامل لتولي الاخير رئاسة الحكومة الجديدة.واخبر المصدر “ايرث نيوز”، ان “زعيم التيار الصدري، ابلغ رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعهم اليوم دعمه الكامل له لتولي رئاسة مجلس الوزراء لولاية ثانية”.والتقى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، […]

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