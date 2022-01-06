تفاصيل لقاء الصدر والكاظمي

2022/01/06 | 22:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مساء اليوم الخميس، تفاصيل لقاء الأخير بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في الحنانة.

وذكر المكتب الإعلامي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي زار، اليوم، مقتدى الصدر، خلال زيارته إلى مدينة النجف الأشرف".

وأضاف البيان انه "جرى خلال اللقاء مناقشة الواقع الخدمي لمحافظة النجف، والبحث في أفضل السبل للارتقاء بالمستوى الخدمي وتذليل الصعوبات كافة، التي تواجه عملية تقديم الخدمات للمواطنين في مدينة النجف وباقي مدن ومحافظات العراق".

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