اغلاق جسر حيوي وسط بغداد

2022/01/06 | 22:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادافاد مصدر امني، اليوم الخميس، بأغلاق احد الجسور الحيوية في العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "القوات الأمنية أغلقت جسر الطابقين الاتجاه الذاهب من الدورة باتجاه الكرادة".

وأضاف ان "الاغلاق سيستمر لغاية التاسعة من مساء يوم غد لغرض اعمال الصيانة".

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