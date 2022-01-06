2022/01/06 | 22:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجف

افاد مصدر أمنى، اليوم الخميس، باغتيال منتسب في استخبارات النجف داخل عجلته.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "مسلحين مجهولين اقدموا على اغتيال منتسب في استخبارات النجف داخل عجلته في شارع الروان بالمحافظة النجف ولاذوا بالفرار".

وأضاف ان "القوات الأمنية فرضت طوقا امنيا حول موقع الحادث".

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