2022/01/06 | 23:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بان التحقيقات الاولية لحادثة حي الاعلام تشير الى ان منفذ الجريمة من اقارب الضحايا.واخبر المصدر “أيرث نيوز”، ان “الفرق المتخصصة راجعت كاميرات المراقبة بخصوص حادثة حي الاعلام واتضح عدم دخول اي شخص غريب الى الدار خلال الساعات الماضية ولغاية لحظة وقوع الحادث”.واضاف ان “هذا يدل لدى […]

ظهرت المقالة المنفذ من اقارب الضحايا… مصدر يكشف عن التحقيقات الاولية لجريمة حي الاعلام أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنفذ من اقارب الضحايا… مصدر يكشف عن التحقيقات الاولية لجريمة حي الاعلام) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنفذ من اقارب الضحايا… مصدر يكشف عن التحقيقات الاولية لجريمة حي الاعلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).