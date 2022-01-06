2022/01/06 | 23:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Jzx1Cr4d5BI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكاظمي يبوح باسرار اجتماعه مع مقتدى الصدر) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الكاظمي يبوح باسرار اجتماعه مع مقتدى الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).