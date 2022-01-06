إيران: مستعدون لإعادة علاقتنا مع السعودية

2022/01/06 | 23:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير

عبد اللهيان، أن بلاده مستعدة "في أي

وقت" لإعادة العلاقات مع السعودية التي

تخوض معها محادثات "بناءة"، فيما دعا

لحوار "أوسع" يشمل كذلك مصر وتركيا.





وقال عبد اللهيان

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