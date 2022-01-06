الكاظمي يزور الصدر في منزله بالنجف

2022/01/06 | 23:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزمان : أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الخميس، تفاصيل زيارة الأخير لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.وقال المكتب في بيان اليوم الخميس “زار رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، السيد مقتدى الصدر، خلال زيارته إلى مدينة النجف الأشرف”.وأضاف، “وجرت أثناء اللقاء، مناقشة الواقع الخدمي لمحافظة النجف، والبحث في أفضل السبل للارتقاء […]

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