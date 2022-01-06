حرق تمثال لقاسم سليماني في إيران

2022/01/06 | 23:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران-(أ ف ب) – أضرم “مجهولون” النار في تمثال للواء قاسم سليماني في جنوب غرب إيران رُفِع الأربعاء تزامنا مع إحياء الجمهورية الإسلامية الذكرى السنوية الثانية لمقتل أبرز قادتها العسكريين بضربة أميركية، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية الخميس.وأوردت وكالة “إسنا” أن “تمثال اللواء الذي تم كشف النقاب عنه صباح أمس (الأربعاء) في […]

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