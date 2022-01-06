2022/01/06 | 23:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

زار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، مشروع "ناظم أبو صخير" في محافظة النجف.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (6 كانون الثاني 2022)، "أجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مساء الخميس، زيارة إلى مشروع ناظم أبو صخير في محافظة النجف الأشرف الذي تنفّذه وزارة الموارد المائية، وتفقّد سير الأعمال فيه، واطلع على أهمّ المشكلات التي تواجه سير تنفيذ المشروع، ووجّه سيادته بمعالجتها".

ويقع الناظم على نهر الفرات فرع الكوفة، ويستهدف إرواء أراضٍ زراعية بمساحة (100) ألف دونم شمال مدينة غمّاس التي تمتاز بزراعة أجود أنواع الشلب، وقد سعت وزارة الموارد المائية إلى تطوير هذا المشروع بما يجعل منه مشروعاً ريادياً على مستوى البلاد، وفق البيان.

إقرأ/ ي أيضاً: صور وفيديو من لقاء الكاظمي بزعيم التيار الصدري

وعقد الكاظمي، في وقت سابق، اجتماعا موسعا مع عدد من المسؤولين في محافظة النجف.





وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه، (6 كانون الثاني 2022)، أن "الكاظمي يعقد اجتماعاً موسعاً مع مدراء الدوائر الصحية، والبلدية، والتربوية، والاستثمار بمحافظة النجف، وقائممقاميات المحافظة بحضور عدد من الوزراء، والقيادات الأمنية، والمستشارين".

وأعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، اتخاذ قرار بشأن استحداث بلدية النجف القديمة.

وقال الكاظمي في تدوينة تابعها "ناس"، (6 كانون الثاني 2022)، "من النجف الأشرف، عاصمة الفكر والثقافة والمرجعية، قررنا اليوم استحداث بلدية النجف القديمة، للنهوض بواقعها وتكريس خصوصيتها عن البلديات الأخرى، ضمن معايير عمرانية خاصة تراعي قيمة المدينة ورمزيتها وعمقها الحضاري والإسلامي والإنساني المتدفق من الماضي إلى الحاضر والمستقبل".

ووصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، إلى محافظة النجف.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان مقتضب، تلقى "ناس" نسخة منه، (6 كانون الثاني 2022)، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وصل الى محافظة النجف".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يزور مشروع ’ناظم أبو صخير’ في محافظة النجف (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يزور مشروع ’ناظم أبو صخير’ في محافظة النجف (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).