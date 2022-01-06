توضيح من شرطة النجف بشأن ملابسات مقتل منتسب في استخبارات المحافظة

2022/01/06 | 23:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – النجفأصدرت مديرية شرطة النجف، اليوم الخميس، بيانا توضيحيا حول ملابسات مقتل منتسب في استخبارات المحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "مديرية شرطة محافظة النجف تنفي وجود أي حادث اغتيال او استخدام سلاح كاتم كما اشيع في وسائل اعلام ومواقع تواصل اجتماعي".

وأضافت ان "ماحدث من مقتل احد المنتسبين في مديرية استخبارات النجف هو حادث يشتبه انه انتحار حسب التحقيقات الأولية من قبل مكافحة الاجرام وخبراء الأدلة الجنائية"، مشيرة الى ان "التحقيقات لازالت جارية لكشف ملابسات الحادث".

وكان مصدر أمنى افاد، اليوم الخميس، باغتيال منتسب في استخبارات النجف داخل عجلته.

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