الهواتف تفضح تعاون مسؤولين حكوميين!.. قائمة بأسماء المجرمين ومعاونيهم لدى رئيس وزراء العراق - عاجل

2022/01/06 | 23:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو مجلس النواب السابق عن محافظة ديالى فرات التميمي، اليوم الخميس، عن مفاجاة من العيار الثقيل كشفتها هواتف مطلوبين خطيرين جدا.

وقال التميمي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "عصابات الجريمة المنظمة بكل عناوينها لاتقل خطورة عن الارهاب فكليهما خطر على الامن والاستقرار والمجتمع وماحدث من جرائم في ديالى خلال الاشهر الماضية كشفت الوجه الاخر لتلك العصابات التي لاتتوانى في قتل اي انسان يقف امام اجندتها وسيناريوهاتها السوداء".

وأضاف أن "العديد من المطلوبين الخطيرين جدا تم اعتقالهم خاصة من عصابات الجريمة المنظمة"، لافتا الى أن "هواتفهم كشفت عن وجود اتصالات مع جهات متعددة بعضها رسمي وحكومي في مؤسسات متعددة ما يعني ان هناك تواصل يستدعي التحقيق وكشف مايحصل للراي العام".

وأشار الى أن "هناك قائمة موجودة لدى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبقية الاجهزة الامنية عن هذه المعلومات ما يستدعي موقف قانوني يدفع للاسراع بالتحقيقات وكشف حقيقة ما كان يحصل وما سر ذلك التواصل عن طريق الهواتف مع مطلوبين خطيرين جدا".

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