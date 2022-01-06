2022/01/06 | 23:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراقية علا مصطفى البالغة 16 عاماً تتدرب على الملاكمة في 14 كانون الأول/ديسمبر 2021 في قاعة تابعة لجامعة خاصة في مدينة النجف الواقعة في وسط العراق © ا ف ب قاسم الكعبي النجف (العراق) (أ ف ب) – تتنقل بشرى الحجار بخفة وهي ترفع قبضتيها لتحمي وجهها وتوجه لكمات متلاحقة لخصمها خلال وحدة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عراقيات يمارسن رياضة الملاكمة يحطّمن التقاليد بقبضاتهنّ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عراقيات يمارسن رياضة الملاكمة يحطّمن التقاليد بقبضاتهنّ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).