القبض على متهمين يتاجران بالمخدرات في البصرة

2022/01/06 | 23:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، القبض على متهمين يتاجران بالمخدرات من إحدى دول الجوار في البصرة.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "استمرارا لعملياتها الأمنية من أجل مكافحة المخدرات والقضاء على هذه الافة الخطرة، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبعد ورود معلومات عن تهريب مخدرات من احدى دول الجوار وبكمين محكم، من إلقاء القبض على متهمين اثنين بالجرم المشهود يتاجران بالمواد المخدرة".وأضافت أنه "تم ضبط بحوزتهما كميات من المواد المخدرة (كرستال وترياك وترامادول وعشبة مخدرة وامبولات و١ وبافور خشبي) وأسلحة"، لافتة إلى أنه "تم التعامل مع المتهمين والمضبوطات اصوليا وعرض القضية امام انظار قاضي التحقيق المختص".

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