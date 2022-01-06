"محادثات مشفرة" مع "المسؤول-1".. واشنطن تعلن القبض على "وكيل للحكومة المصرية"

2022/01/06 | 23:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقي القبض الخميس، في نيويورك، على مصري انتحل صفة مسؤول يعمل كعميل لدى الحكومة المصرية في الولايات المتحدة.

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