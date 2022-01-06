الشباب والرياضة تكشف تفاصيل حادثة ملعب الميناء

2022/01/06 | 23:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الخميس، عن تفاصيل حادثة سقوط رافعة في ملعب الميناء، صباح اليوم.وذكر بيان لاعلام الوزارة، تلقته “ايرث نيوز”، ان “وزارة الشباب والرياضة تعبر عن حُزنها واسفها الكبيرين للحادث الذي أودى بحياة اثنين من العاملين بمشروع ملعب الميناء الاولمبي، سعة 30 الف متفرج في محافظة البصرة، والذي تنفذه شركة […]

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