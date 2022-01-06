اخفوا مخدراتهم داخل باب المنزل.. القبض على 3 متهمين في صلاح الدين (فيديو)

2022/01/06 | 23:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القاء القبض على 3 اشخاص اخفوا مخدراتهم داخل باب منزلهم.وذكر بيان للوزارة، تلقته “ايرث نيوز”، ان “قسم مخدرات محافظة صلاح الدين، القى القبض على 3 متهمين وضبط بحوزتهم حبوب مخدرة من نوع كبتاجون، اخفوها داخل قطعة من الحديد مثبتة على باب الدار”.واشار البيان الى “اتخاذ الاجراءات […]

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القبض على 3 متهمين في صلاح الدين (فيديو) أولاً على ايرث نيوز.

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