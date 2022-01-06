إحالة محافظ النجف السابق لؤي الياسري إلى التقاعد

2022/01/06 | 23:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وجه قسم إدارة الموارد البشرية في محافظة النجف، الخميس، باكمال اجراءات إحالة المحافظ السابق لؤي الياسري على التقاعد.

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وأكد القسم بحسب كتاب رسمي، حصل "ناس" على نسخة منه (6 كانون الثاني 2022)، أن الأمر جاء بعد حصول موافقة رئيس الوزراء على قبول استقالة لؤي الياسري من المنصب بناء على طلبه.

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