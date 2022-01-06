ماذا يعني (المسرح الحر) أو (المسرح المستقل)؟! - سامي عبد الحميد

2022/01/06 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامي_عبد_الحميد عبر تاريخ المسرح في العالم حدثت تغيرات في المفاهيم وتحولات في الاساليب وتنوعات في التيارات والمدارس الفنية، وعلى وفق التغيرات والتحولات التي تحدث في المجتمعات في مجالات الاقتصاد والاجتماع والسياسية تجد لها انعكاسات في حاجات الانسان ومتطلباته المعيشية والفكرية.



وعندما حدثت الثورة الصناعية في اوروبا وتحولت المجتمعات من الريفية الى الحضرية وانشئت المعامل الكبيرة التي اجتذبت جماهير العمال الغفيرة وتغي ......





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