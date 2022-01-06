مرة أخرى.. ماذا يعني (المسرح الشعبي)؟؟ - سامي عبد الحميد

2022/01/06 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامي_عبد_الحميد في الآونة الأخيرة ، ردد عدد من المسرحيين العراقيين وبالذات في احدى صفحات جريدة (المدى) مصطلحات مثل (المسرح الشعبي) او (المسرح الجماهيري) وهما من الصفات التي يطلقونها لوصفهم المسرحيات التي تقدم باللغة العامية او باللهجة الدارجة والتي تعتمد على المواقف المضحكة و الأوضاع الهزلية وفقرات الرقص والغناء مما يجتذب أعدادا غفيرة من المتفرجين الذين لايجدون مجالاً للتسلية غير مشاهدة مثل تلك المسرحيات.



انهم يط ......





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