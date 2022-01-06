وكالة الاستخبارات تلقي القبض على متهمين يتاجران بالمخدرات في البصرة

2022/01/06 | 23:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الخميس، القبض على متهمين يتاجران بالمخدرات من قبل وكالة الاستخبارات في محافظة البصرة.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم): "استمرارا لعملياتها الأمنية من أجل مكافحة المخدرات والقضاء على هذه الافة الخطرة، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبعد ورود معلومات عن تهريب مخدرات من احدى دول الجوار وبكمين محكم، من إلقاء القبض على متهمين اثنين بالجرم المشهود يتاجران بالمواد المخدرة".

وأضافت ان "المتهمين ضبطت بحوزتهما كميات من المواد المخدرة (كرستال وترياك وترامادول وعشبة مخدرة وامبولات وبافور خشبي ) وأسلحة"، مشيرة الى انه "تم التعامل مع المتهمين والمضبوطات اصوليا وعرض القضية امام انظار قاضي التحقيق المختص".

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