تسجيل هزة أرضية جديدة بقوة 3 درجات في البصرة

2022/01/07 | 00:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة - واعأعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الخميس، حدوث هزة أرضية جديدة بقوة (3،3) درجة في قضاء الزبير.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الهزة الارضية سجلت في تمام الساعة 10:34:03 مساء اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها( 3،3) درجة وتبعد (25) كم شمال غرب قضاء الزبير من محافظة البصرة، حيث جاءت إلحاقًا بالهزة الأرضية الأولى ألتي سجلت في تمام الساعة 09:40:50 من مساء اليوم والتيبلغت قوتها (4) درجات لنفس المنطقة في قضاء الزبير".وأضافت: "ولم يتم الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة".

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