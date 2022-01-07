مصدر ينفي تعرض قواطع “لواء نداء ديالى” لهجوم ارهابي: مقاتلهم توفي بنوبة قلبية

2022/01/07 | 00:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بان مقاتلا من لواء نداء ديالى توفى اثر نوبة قلبية مفاجئة، نافيا تعرض قواطع اللواء لأي تعرض ارهابي.واخبر المصدر “أيرث نيوز”، ان “الاخبار المتداولة عن وجود تعرض إرهابي على قواطع لواء نداء ديالى التابعة للحشد الشعبي، لا صحة لها”.واوضح ان “حقيقة ما حصل هو وفاة مقاتل […]

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