النقل تسجل هزة أرضية ثانية في محافظة البصرة

2022/01/07 | 00:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

اعلنت وزارة النقل العراقية ، الخميس ، عن تسجيل مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزة أرضية ثانية لاحقة مساء هذا اليوم الموافق 6 كانون الثاني 2022 في قضاء الزبير من محافظة البصرة .

وبين تقريرها : ان الهزة الارضية سجلت في تمام الساعة 10:34:03 مساء اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها( 3،3) درجة وتبعد (25) كم شمال غرب قضاء الزبير من محافظة البصرة، حيث جاءت إلحاقًا بالهزة الأرضية الأولى ألتي سجلت في تمام الساعة 09:40:50 من مساء اليوم والتي بلغت قوتها (4) درجة لنفس المنطقة في قضاء الزبير من محافظة البصرة .

واضافت " ولم يتم الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة وسنوافيكم في حال حدوث اية مستجدات اخرى .

ودعت " الهيأة المواطنين الكرام الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي.

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