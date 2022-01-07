2022/01/07 | 00:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذر خبراء من احتمال استمرار ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا، إلى أن يتم تطعيم العالم بأكمله ضد “كوفيد 19”.وبحسب تقرير نقلته سبوتنيك وتابعته “ايرث نيوز” فقد قال أندرو فريدمان، أكاديمي في الأمراض المعدية في كلية الطب بجامعة كارديف: “حتى يتم تطعيم العالم بأسره، وليس فقط الدول الغربية الغنية، أعتقد أننا سنظل في […]

ظهرت المقالة خبراء يحذرون: متحور كورونا التالي على الابواب أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبراء يحذرون: متحور كورونا التالي على الابواب) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبراء يحذرون: متحور كورونا التالي على الابواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).