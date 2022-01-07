شاهد بالفيديو.. شاهد وعد امين بغداد لتأهيل شارع الرشيد

2022/01/07 | 01:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Y_hp5lAYs7Y

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